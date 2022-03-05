НХЛ. Расписание и результаты матчей 6 марта 2022 года

6 марта в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.
Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022
5 марта 2022, суббота
03:00 Каролина - Питтсбург - 3:2 ОТ
03:00 Коламбус - Лос-Анджелес - 3:4 ОТ
03:00 Рейнджерс - Нью-Джерси - 3:1
03:00 Тампа-Бэй - Детройт - 3:1
03:00 Баффало - Миннесота - 5:4
04:00 Виннипег - Даллас - 3:4 ОТ
06:00 Анахайм - Вегас - 4:5
20:30 Айлендерс - Сент-Луис
23:00 Филадельфия - Чикаго
6 марта 2022, воскресенье
00:00 Аризона - Оттава
02:00 Флорида - Детройт
03:00 Эдмонтон - Монреаль
03:00 Торонто - Ванкувер
03:00 Вашингтон - Сиэтл
03:00 Коламбус - Бостон
04:00 Сан-Хосе - Нэшвилл
06:00 Колорадо - Калгари
21:00 Баффало - Лос-Анджелес
21:00 Нью-Джерси - Сент-Луис
7 марта 2022, понедельник
00:00 Миннесота - Даллас
03:00 Чикаго - Тампа-Бэй
03:00 Каролина - Сиэтл
03:00 Виннипег - Рейнджерс
04:00 Анахайм - Сан-Хосе
04:00 Вегас - Оттава
Время начала матчей НХЛ - московское.