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НХЛ. Расписание и результаты матчей 7 марта 2022 года


7 марта в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.

Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022

6 марта 2022, воскресенье

00:00 Аризона - Оттава - 8:5
02:00 Флорида - Детройт - 6:2
03:00 Эдмонтон - Монреаль - 2:5
03:00 Торонто - Ванкувер - 4:6
03:00 Вашингтон - Сиэтл - 5:2
03:00 Коламбус - Бостон - 4:5 Б
04:00 Сан-Хосе - Нэшвилл - 0:8
06:00 Колорадо - Калгари - 3:4 ОТ
21:00 Баффало - Лос-Анджелес
21:00 Нью-Джерси - Сент-Луис

7 марта 2022, понедельник

00:00 Миннесота - Даллас
03:00 Чикаго - Тампа-Бэй
03:00 Каролина - Сиэтл
03:00 Виннипег - Рейнджерс
04:00 Анахайм - Сан-Хосе
04:00 Вегас - Оттава

8 марта 2022, вторник

03:00 Бостон - Лос-Анджелес
03:00 Баффало - Флорида
03:00 Коламбус - Торонто
03:30 Айлендерс - Колорадо
05:30 Калгари - Эдмонтон

Время начала матчей НХЛ - московское.









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