НХЛ. Расписание и результаты матчей 8 марта 2022 года

8 марта в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



7 марта 2022, понедельник



00:00 Миннесота - Даллас - 3:6

03:00 Чикаго - Тампа-Бэй - 3:6

03:00 Каролина - Сиэтл - 3:2

03:00 Виннипег - Рейнджерс - 1:4

04:00 Анахайм - Сан-Хосе - 3:2 ОТ

04:00 Вегас - Оттава - 2:1



8 марта 2022, вторник



03:00 Бостон - Лос-Анджелес

03:00 Баффало - Флорида

03:00 Коламбус - Торонто

03:30 Айлендерс - Колорадо

05:30 Калгари - Эдмонтон



9 марта 2022, среда



03:00 Филадельфия - Вегас

03:00 Питтсбург - Флорида

03:00 Нью-Джерси - Колорадо

03:30 Детройт - Аризона

03:30 Торонто - Сиэтл

04:00 Миннесота - Рейнджерс

04:00 Нэшвилл - Даллас

04:00 Виннипег - Тампа-Бэй

04:00 Сент-Луис - Оттава

04:30 Чикаго - Анахайм

05:00 Калгари - Вашингтон



Время начала матчей НХЛ - московское.