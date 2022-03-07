НХЛ. Расписание и результаты матчей 8 марта 2022 года

8 марта в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.
Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022
7 марта 2022, понедельник
00:00 Миннесота - Даллас - 3:6
03:00 Чикаго - Тампа-Бэй - 3:6
03:00 Каролина - Сиэтл - 3:2
03:00 Виннипег - Рейнджерс - 1:4
04:00 Анахайм - Сан-Хосе - 3:2 ОТ
04:00 Вегас - Оттава - 2:1
8 марта 2022, вторник
03:00 Бостон - Лос-Анджелес
03:00 Баффало - Флорида
03:00 Коламбус - Торонто
03:30 Айлендерс - Колорадо
05:30 Калгари - Эдмонтон
9 марта 2022, среда
03:00 Филадельфия - Вегас
03:00 Питтсбург - Флорида
03:00 Нью-Джерси - Колорадо
03:30 Детройт - Аризона
03:30 Торонто - Сиэтл
04:00 Миннесота - Рейнджерс
04:00 Нэшвилл - Даллас
04:00 Виннипег - Тампа-Бэй
04:00 Сент-Луис - Оттава
04:30 Чикаго - Анахайм
05:00 Калгари - Вашингтон
Время начала матчей НХЛ - московское.