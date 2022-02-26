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НХЛ. Сезон 2021/2022. Расписание и результаты матчей 27 февраля


27 февраля в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.

Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022

26 февраля 2022, суббота

03:00 Каролина - Коламбус - 4:0
04:00 Сент-Луис - Баффало - 5:3
04:30 Чикаго - Нью-Джерси - 8:5
05:00 Колорадо - Виннипег - 6:3
05:30 Аризона - Вегас - 3:1
06:00 Анахайм - Лос-Анджелес - 1:4
20:30 Флорида - Эдмонтон - 3:4
20:30 Филадельфия - Вашингтон - 2:1
23:00 Питтсбург - Рейнджерс - 1:0

27 февраля 2022, воскресенье

03:00 Оттава - Монреаль - 1:2
03:30 Нэшвилл - Тампа-Бэй - 2:3
03:30 Детройт - Торонто - 7:10
06:00 Вегас - Колорадо - 2:3
06:00 Сан-Хосе - Бостон - 1:3
06:00 Калгари - Миннесота - 7:3
06:30 Лос-Анджелес - Айлендерс - 5:2
21:00 Каролина - Эдмонтон
22:00 Даллас - Баффало
23:00 Чикаго - Сент-Луис

28 февраля 2022, понедельник

00:00 Аризона - Виннипег
02:00 Коламбус - Питтсбург
03:30 Рейнджерс - Ванкувер
04:30 Анахайм - Айлендерс
06:00 Сан-Хосе - Сиэтл

Время начала матчей НХЛ - московское.





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