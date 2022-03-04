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НХЛ. Сезон 2021/2022. Расписание и результаты матчей 4 марта


4 марта в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.

Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022

4 марта 2022, пятница

03:00 Флорида - Оттава - 3:0
03:00 Тампа-Бэй - Питтсбург - 1:5
03:00 Вашингтон - Каролина - 4:0
03:00 Филадельфия - Миннесота - 4:5
03:30 Айлендерс - Ванкувер - 3:4
04:30 Чикаго - Эдмонтон - 4:3 ОТ
05:00 Вегас - Бостон - 3:5
05:00 Аризона - Колорадо - 2:1
05:00 Калгари - Монреаль - 4:5 ОТ

5 марта 2022, суббота

03:00 Каролина - Питтсбург
03:00 Коламбус - Лос-Анджелес
03:00 Рейнджерс - Нью-Джерси
03:00 Тампа-Бэй - Детройт
03:00 Баффало - Миннесота
04:00 Виннипег - Даллас
06:00 Анахайм - Вегас
20:30 Айлендерс - Сент-Луис
23:00 Филадельфия - Чикаго

6 марта 2022, воскресенье

00:00 Аризона - Оттава
02:00 Флорида - Детройт
03:00 Эдмонтон - Монреаль
03:00 Торонто - Ванкувер
03:00 Вашингтон - Сиэтл
03:00 Коламбус - Бостон
04:00 Сан-Хосе - Нэшвилл
06:00 Колорадо - Калгари
21:00 Баффало - Лос-Анджелес
21:00 Нью-Джерси - Сент-Луис

Время начала матчей НХЛ - московское.









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