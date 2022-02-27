НХЛ. Сезон 2021/2022. Расписание и результаты матчей 28 февраля

28 февраля в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.
Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022
27 февраля 2022, воскресенье
03:00 Оттава - Монреаль - 1:2
03:30 Нэшвилл - Тампа-Бэй - 2:3
03:30 Детройт - Торонто - 7:10
06:00 Вегас - Колорадо - 2:3
06:00 Сан-Хосе - Бостон - 1:3
06:00 Калгари - Миннесота - 7:3
06:30 Лос-Анджелес - Айлендерс - 5:2
21:00 Каролина - Эдмонтон
22:00 Даллас - Баффало
23:00 Чикаго - Сент-Луис
28 февраля 2022, понедельник
00:00 Аризона - Виннипег
02:00 Коламбус - Питтсбург
03:30 Рейнджерс - Ванкувер
04:30 Анахайм - Айлендерс
06:00 Сан-Хосе - Сиэтл
1 марта 2022, вторник
03:30 Вашингтон - Торонто
03:30 Нью-Джерси - Ванкувер
06:30 Лос-Анджелес - Бостон
Время начала матчей НХЛ - московское.