26 и 27 февраля в Национальной хоккейной лиге состоятся 13 матчей. Клуб Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» проведет матч в гостях с «Филадельфией Флайерз».
26 февраля, суббота
20:30 Флорида - Эдмонтон
20:30 Филадельфия - Вашингтон
23:00 Питтсбург - Рейнджерс
27 февраля, воскресенье
03:00 Оттава - Монреаль
03:30 Нэшвилл - Тампа-Бэй
03:30 Детройт - Торонто
06:00 Вегас - Колорадо
06:00 Сан-Хосе - Бостон
06:00 Калгари - Миннесота
06:30 Лос-Анджелес - Айлендерс
21:00 Каролина - Эдмонтон
22:00 Даллас - Баффало
23:00 Чикаго - Сент-Луис
Время начала матчей НХЛ - московское.