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Время начала матча НХЛ «Вашингтон» - «Филадельфия» 26 февраля


26 и 27 февраля в Национальной хоккейной лиге состоятся 13 матчей. Клуб Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» проведет матч в гостях с «Филадельфией Флайерз».

26 февраля, суббота

20:30 Флорида - Эдмонтон
20:30 Филадельфия - Вашингтон
23:00 Питтсбург - Рейнджерс

27 февраля, воскресенье

03:00 Оттава - Монреаль
03:30 Нэшвилл - Тампа-Бэй
03:30 Детройт - Торонто
06:00 Вегас - Колорадо
06:00 Сан-Хосе - Бостон
06:00 Калгари - Миннесота
06:30 Лос-Анджелес - Айлендерс
21:00 Каролина - Эдмонтон
22:00 Даллас - Баффало
23:00 Чикаго - Сент-Луис

Время начала матчей НХЛ - московское.





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