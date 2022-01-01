Время начала «Челси» - «Ливерпуль». Где смотреть в прямом эфире финал Кубка Английской лиги 27 февраля

27 февраля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч финала Кубка Английской лиги по футболу, в котором сыграют «Челси» и «Ливерпуль».
Во сколько начнется матч «Челси» - «Ливерпуль» 27 февраля
19:30 «Челси» - «Ливерпуль»
Время начала матча - московское.
По какому каналу покажут матч
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Матч ТВ.
«Челси» пять раз становился победителем Кубка лиги (в последний раз в 2015 году), «Ливерпуль» брал трофей восемь раз (в последний раз в 2012 году).
Победитель финала Кубка Английской лиги получает право участвовать в розыгрыше Лиги конференций.