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Время начала «Челси» - «Ливерпуль». Где смотреть в прямом эфире финал Кубка Английской лиги 27 февраля


27 февраля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч финала Кубка Английской лиги по футболу, в котором сыграют «Челси» и «Ливерпуль».

Во сколько начнется матч «Челси» - «Ливерпуль» 27 февраля

19:30 «Челси» - «Ливерпуль»

Время начала матча - московское.

По какому каналу покажут матч

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Матч ТВ.

«Челси» пять раз становился победителем Кубка лиги (в последний раз в 2015 году), «Ливерпуль» брал трофей восемь раз (в последний раз в 2012 году).

Победитель финала Кубка Английской лиги получает право участвовать в розыгрыше Лиги конференций.





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