Лыжные гонки, Кубок мира, Лахти, разделка, 27 февраля: когда начало, где смотреть прямой эфир

27 февраля на этапе Кубка мира 2022 по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) пройдут мужская гонка на 15 км и женская на 10 км.



Во сколько начнется мужская и женская разделка 27 февраля



13:30 Классический стиль (женщины, 10 км)

15:30 Классический стиль (мужчины, 15 км)



Время начала лыжных гонок - московское.



Где покажут мужскую и женскую лыжные гонки



Гонки в прямом эфире покажет федеральный телеканал Матч ТВ. Начало трансляций в 13:10 и в 15:10.



Состав сборной России по лыжным гонкам



В воскресенье в классических разделках примут участие:



Мужчины: Александр Терентьев (17-й номер), Алексей Червоткин (42-й), Иван Якимушкин (44-й), Денис Спицов (48-й), Илья Семиков (50-й), Александр Большунов (66-й).



Женщины: Анастасия Рыгалина (14-й), Екатерина Смирнова (18-й), Мария Истомина (19-й), Наталья Непряева (36-й), Христина Мацокина (49-й), Татьяна Сорина стартует (56-й), Ольга Кучерук (59-й).