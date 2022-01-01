Программа передач Россия-1 на сегодня 28 февраля

Телепрограмма канала «Россия 1» на сегодня. Расписание переда на телеканале 28 февраля.



01:40 Маша и Медведь

03:15 Жизнь после жизни. Фильм

05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Зацепка. Другой человек. Сериал

16:00 Зацепка. Фальшивка. Сериал

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Линия света. 1-я серия. Сериал

22:20 Линия света. 2-я серия. Сериал

23:35 Вечер с Владимиром Соловьёвым



В программе передач «Россия 1» возможны изменения.