Программа передач Россия-1 на сегодня 28 февраля

Телепрограмма канала «Россия 1» на сегодня. Расписание переда на телеканале 28 февраля.
01:40 Маша и Медведь
03:15 Жизнь после жизни. Фильм
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Зацепка. Другой человек. Сериал
16:00 Зацепка. Фальшивка. Сериал
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Линия света. 1-я серия. Сериал
22:20 Линия света. 2-я серия. Сериал
23:35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
В программе передач «Россия 1» возможны изменения.