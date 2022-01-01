Программа передач Матч ТВ на сегодня 28 февраля

Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 28 февраля.



00:45 Все на Матч!

01:10 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир из США

02:05 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Мужчины

02:55 Новости

03:00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Кузбасс» (Кемерово)

04:00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань»

05:00 Профессиональный бокс. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA. С. Альварес - К. Плант

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор

10:20 Зимние виды спорта. Обзор

11:15 Все на Матч!

12:15 Новости

12:20 Офицеры. Одна судьба на двоих

14:35 Новости

14:40 Офицеры. Одна судьба на двоих

16:55 Смешанные единоборства. UFC

17:40 Новости

17:45 Громко

18:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Рубин» (Казань). Прямой эфир

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

22:00 Новости

22:10 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Сампдория». Прямой эфир



В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.