Программа передач Матч ТВ на сегодня 28 февраля

Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 28 февраля.
00:45 Все на Матч!
01:10 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир из США
02:05 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Мужчины
02:55 Новости
03:00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Кузбасс» (Кемерово)
04:00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань»
05:00 Профессиональный бокс. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA. С. Альварес - К. Плант
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
10:20 Зимние виды спорта. Обзор
11:15 Все на Матч!
12:15 Новости
12:20 Офицеры. Одна судьба на двоих
14:35 Новости
14:40 Офицеры. Одна судьба на двоих
16:55 Смешанные единоборства. UFC
17:40 Новости
17:45 Громко
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Рубин» (Казань). Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
22:00 Новости
22:10 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Сампдория». Прямой эфир
В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.