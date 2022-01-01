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Программа передач Первого канала на сегодня 28 февраля


Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 28 февраля.

00:25 Горький привкус любви Фрау Шиндлер
01:30 Наедине со всеми
02:15 Модный приговор
03:05 Давай поженимся!
03:45 Мужское/Женское
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Время покажет
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское
17:00 «Время покажет» с Артемом Шейниным
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:40 «Время покажет» с Артемом Шейниным
19:45 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 «Янычар». Сериал. 1-я и 2-я серии
23:15 Большая игра

В программе передач Первого канала возможны изменения.





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