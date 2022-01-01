Программа передач Первого канала на сегодня 28 февраля

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 28 февраля.



00:25 Горький привкус любви Фрау Шиндлер

01:30 Наедине со всеми

02:15 Модный приговор

03:05 Давай поженимся!

03:45 Мужское/Женское

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:25 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:55 Модный приговор

12:00 Новости (с субтитрами)

12:15 Время покажет

15:00 Новости (с субтитрами)

15:15 Давай поженимся!

16:00 Мужское/Женское

17:00 «Время покажет» с Артемом Шейниным

18:00 Вечерние новости (с субтитрами)

18:40 «Время покажет» с Артемом Шейниным

19:45 Пусть говорят

21:00 Время

21:30 «Янычар». Сериал. 1-я и 2-я серии

23:15 Большая игра



В программе передач Первого канала возможны изменения.