Программа передач НТВ на сегодня 28 февраля

Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 28 февраля.



01:00 Доктор Лиза. Фильм

03:00 Наших бьют. Фильм

04:50 Возвращение Мухтара-2. Сериал. «Благодетель». «Неспортивное поведение»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч 3. Сериал. «Балтийский транзит», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:25 Морские дьяволы. Смерч 3. Сериал. «Балтийский транзит», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Бросила дочь по телефону

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел. Сериал. «Командировка», 1-я и 2-я серии. «Простое дело», 1-я серия

23:20 Сегодня в Москве

23:40 Пёс-2. Сериал. «Жалкий король», «Убийство онлайн», «Адвокат», «Кутюрье»



В программе передач НТВ возможны изменения.