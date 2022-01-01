Программа передач НТВ на сегодня 28 февраля

Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 28 февраля.
01:00 Доктор Лиза. Фильм
03:00 Наших бьют. Фильм
04:50 Возвращение Мухтара-2. Сериал. «Благодетель». «Неспортивное поведение»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч 3. Сериал. «Балтийский транзит», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:25 Морские дьяволы. Смерч 3. Сериал. «Балтийский транзит», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Бросила дочь по телефону
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел. Сериал. «Командировка», 1-я и 2-я серии. «Простое дело», 1-я серия
23:20 Сегодня в Москве
23:40 Пёс-2. Сериал. «Жалкий король», «Убийство онлайн», «Адвокат», «Кутюрье»
В программе передач НТВ возможны изменения.