«Зенит» - «Рубин». 28 февраля. Когда начало, где смотреть прямой эфир

28 февраля в Санкт-Петербурге пройдет матч 19-го тура чемпионата России по футболу. «Зенит» на своем поле будет принимать «Рубин».



Когда начало матча «Зенит» - «Рубин» 28 февраля



19:00 «Зенит» - «Рубин»



Время начала матча - московское.



Где смотреть прямой эфир матча



Матч «Зенит» - «Рубин» будет показан в прямом эфире по телеканалу Матч ТВ.



«Зенит» после 18-ти игр набрал 38 очков и занимает второе место в таблице розыгрыша. «Рубин» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, отставая от питерского клуба на 16 очков.