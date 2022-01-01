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«Зенит» - «Рубин». 28 февраля. Когда начало, где смотреть прямой эфир


28 февраля в Санкт-Петербурге пройдет матч 19-го тура чемпионата России по футболу. «Зенит» на своем поле будет принимать «Рубин».

Когда начало матча «Зенит» - «Рубин» 28 февраля

19:00 «Зенит» - «Рубин»

Время начала матча - московское.

Где смотреть прямой эфир матча

Матч «Зенит» - «Рубин» будет показан в прямом эфире по телеканалу Матч ТВ.

«Зенит» после 18-ти игр набрал 38 очков и занимает второе место в таблице розыгрыша. «Рубин» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, отставая от питерского клуба на 16 очков.





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