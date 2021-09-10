ЦСКА - «Локомотив». 1-й матч серии плей-офф КХЛ

В первом раунде плей-офф 2022 Континентальной хоккейной лиги ЦСКА встретится с ярославским «Локомотивом».



Расписание и результаты матчей серии



01.03.2022 19:30 ЦСКА - Локомотив

03.03.2022 19:30 ЦСКА - Локомотив

05.03.2022 19:30 Локомотив - ЦСКА

07.03.2022 17:00 Локомотив - ЦСКА

09.03.2022 ЦСКА - Локомотив

11.03.2022 Локомотив - ЦСКА

13.03.2022 ЦСКА - Локомотив



По какому каналу смотреть в прямом эфире матч плей-офф КХЛ ЦСКА - «Локомотив»



Прямую трансляцию с первого матча серии будет вести телеканал KHL Prime.



Личные встречи между командами в сезоне 2021/2022



10.09.2021 ЦСКА - Локомотив - 3:1

02.12.2021 ЦСКА - Локомотив - 1:0 ОТ

12.12.2021 Локомотив - ЦСКА - 3:2 ОТ



ЦСКА завершил регулярный чемпионат на третьем месте в Западной конференции. В активе армейского клуба 63 очка. «Локомотив» набрал 55 очков и занял шестое место в турнирной таблице.