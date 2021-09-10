«Локомотив» - ЦСКА. 3-й матч серии плей-офф КХЛ

В первом раунде плей-офф 2022 Континентальной хоккейной лиги ЦСКА встречается с ярославским «Локомотивом».
Расписание и результаты матчей серии
Счет в серии: 2-0
01.03.2022 19:30 ЦСКА - Локомотив - 4:3 ОТ
03.03.2022 19:30 ЦСКА - Локомотив - 4:1
05.03.2022 19:30 Локомотив - ЦСКА
07.03.2022 17:00 Локомотив - ЦСКА
09.03.2022 ЦСКА - Локомотив
11.03.2022 Локомотив - ЦСКА
13.03.2022 ЦСКА - Локомотив
По какому каналу смотреть в прямом эфире матч плей-офф КХЛ «Локомотив» - ЦСКА
Прямую трансляцию с третьего матча серии будет вести телеканал KHL Prime.
Личные встречи между командами в сезоне 2021/2022
10.09.2021 ЦСКА - Локомотив - 3:1
02.12.2021 ЦСКА - Локомотив - 1:0 ОТ
12.12.2021 Локомотив - ЦСКА - 3:2 ОТ
ЦСКА завершил регулярный чемпионат на третьем месте в Западной конференции. В активе армейского клуба 63 очка. «Локомотив» набрал 55 очков и занял шестое место в турнирной таблице.