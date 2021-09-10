Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ Другие




«Локомотив» - ЦСКА. 4-й матч серии плей-офф КХЛ


В первом раунде плей-офф 2022 Континентальной хоккейной лиги ЦСКА встречается с ярославским «Локомотивом».

Расписание и результаты матчей серии

Счет в серии: 3-0

01.03.2022 19:30 ЦСКА - Локомотив - 4:3 ОТ
03.03.2022 19:30 ЦСКА - Локомотив - 4:1
05.03.2022 19:30 Локомотив - ЦСКА - 2:3 4ОТ
07.03.2022 17:00 Локомотив - ЦСКА
09.03.2022 ЦСКА - Локомотив
11.03.2022 Локомотив - ЦСКА
13.03.2022 ЦСКА - Локомотив

По какому каналу смотреть в прямом эфире матч плей-офф КХЛ «Локомотив» - ЦСКА

Прямую трансляцию с третьего матча серии будет вести телеканал KHL Prime.

Личные встречи между командами в сезоне 2021/2022

10.09.2021 ЦСКА - Локомотив - 3:1
02.12.2021 ЦСКА - Локомотив - 1:0 ОТ
12.12.2021 Локомотив - ЦСКА - 3:2 ОТ

ЦСКА завершил регулярный чемпионат на третьем месте в Западной конференции. В активе армейского клуба 63 очка. «Локомотив» набрал 55 очков и занял шестое место в турнирной таблице.









  • Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2022 по каналам ТВ
  • Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей
  • КХЛ-2021/2022. Расписание матчей, результаты
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 764. До легенды чешского хоккея Яромира Ягра и третьего места в истории НХЛ осталось 2 шайбы.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

    Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

    Предлагаем вашему вниманию 10-ку самых длинных матчей в плей-офф КХЛ.









    Где находится Мариуполь на карте Украины, карта Мариуполя. Старый Крым, Волноваха
    «Барыс» - «Металлург». 4-й матч серии плей-офф КХЛ
    «Локомотив» - ЦСКА. 4-й матч серии плей-офф КХЛ
    «Нефтехимик» - «Трактор». 4-й матч серии плей-офф КХЛ
    Программа передач Первого канала на 6 марта 2022 года
    Время начала «Бетис» - «Атлетико». Где смотреть в прямом эфире матч чемпионата Испании
    Время начала «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Где смотреть в прямом эфире матч чемпионата Англии
    Время начала «Марсель» - «Монако». Где смотреть в прямом эфире матч 27 тура чемпионата Франции
    Время начала «Наполи» - «Милан». Где смотреть в прямом эфире матч 28 тура чемпионата Италии
    Время начала и расписание матчей 20-го тура РПЛ 2022. Где смотреть в прямом эфире
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru