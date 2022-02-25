Какие турниры отменяют или переносят из России из-за военной операции на Украине

Санкции в отношении России после начала военной операции на территории Украины коснулись и российского спорта.
Хроника санкций
25 февраля 2022
- Гран-при России «Формулы-1» в Сочи отменен.
- FIS отменила проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.
- «Спартак» сыграет домашний матч Лиги Европы на нейтральном стадионе.
- Международная федерация керлинга приняла решение перенести из России чемпионат Европы 2022 года.
- Финал Лиги чемпионов УЕФА отобрали у Санкт-Петербурга.
- хоккейный клуб «Йокерит» отказался продолжать участие в плей-офф Кубка Гагарина.
- «Единую лигу ВТБ» покинул эстонский баскетбольный клуб «Калев».
- - Всемирная шахматная Олимпиада отменена решением FIDE.
27 февраля 2022
- Рижское «Динамо» прекращает выступления в КХЛ.
- ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России. «Домашние» матчи проводятся на нейтральной территории и без зрителей.