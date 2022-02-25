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«Спартак» не сыграет в Лиге Европы. Санкции из-за военной операции на Украине


Санкции в отношении России после начала военной операции на территории Украины коснулись и российского спорта.

Хроника санкций

25 февраля 2022

- Гран-при России «Формулы-1» в Сочи отменен.

- FIS отменила проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.

- «Спартак» сыграет домашний матч Лиги Европы на нейтральном стадионе.

- Международная федерация керлинга приняла решение перенести из России чемпионат Европы 2022 года.

- Финал Лиги чемпионов УЕФА перенесли из Санкт-Петербурга в Париж.

- хоккейный клуб «Йокерит» отказался продолжать участие в плей-офф Кубка Гагарина.

- «Единую лигу ВТБ» покинул эстонский баскетбольный клуб «Калев».

- Всемирная шахматная Олимпиада отменена решением FIDE.

27 февраля 2022

- Рижское «Динамо» прекращает выступления в КХЛ.

- ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России. «Домашние» матчи будут проводится на нейтральной территории без зрителей.

28 февраля 2022

- ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в междунарожных соревнованиях. «Спартак» не сыграет в 1/8 Лиги Европы.

- Европейская федерация гандбола отстранила российские клубы от участия во всех турнирах.

- Международная федерация хоккея отстранила сборную России от участия в международных матчах.









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