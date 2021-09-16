«Трактор» - «Нефтехимик». Результаты всех матчей серии плей-офф КХЛ

В 1/8 финала плей-офф КХЛ 2022 челябинский «Трактор» встречался с нижнекамским «Нефтехимиком».



Результаты матчей серии «Трактор» - «Нефтехимик»



Счет в серии: 4-0



01.03.2022 17:00 Трактор - Нефтехимик - 4:3

03.03.2022 17:00 Трактор - Нефтехимик - 2:1

05.03.2022 19:30 Нефтехимик - Трактор - 2:3 ОТ

07.03.2022 17:00 Нефтехимик - Трактор - 2:3



«Трактор» вышел в следующую стадию плей-офф.



Личные встречи между клубами в сезоне 2021/2022



16.09.2021 Нефтехимик - Трактор - 1:3

19.11.2021 Трактор - Нефтехимик - 0:1

12.01.2022 Нефтехимик - Трактор - 4:2



Челябинский клуб завершил регулярный сезон на втором месте в Восточной конференции. «Нефтехимик» финишировал 7-м, отстав от «Трактора» на 19 очков.