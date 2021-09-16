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«Трактор» - «Нефтехимик». Результаты всех матчей серии плей-офф КХЛ


В 1/8 финала плей-офф КХЛ 2022 челябинский «Трактор» встречался с нижнекамским «Нефтехимиком».

Результаты матчей серии «Трактор» - «Нефтехимик»

Счет в серии: 4-0

01.03.2022 17:00 Трактор - Нефтехимик - 4:3
03.03.2022 17:00 Трактор - Нефтехимик - 2:1
05.03.2022 19:30 Нефтехимик - Трактор - 2:3 ОТ
07.03.2022 17:00 Нефтехимик - Трактор - 2:3

«Трактор» вышел в следующую стадию плей-офф.

Личные встречи между клубами в сезоне 2021/2022

16.09.2021 Нефтехимик - Трактор - 1:3
19.11.2021 Трактор - Нефтехимик - 0:1
12.01.2022 Нефтехимик - Трактор - 4:2

Челябинский клуб завершил регулярный сезон на втором месте в Восточной конференции. «Нефтехимик» финишировал 7-м, отстав от «Трактора» на 19 очков.









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