Телепрограмма канала «Россия 1» на сегодня. Расписание переда на телеканале 1 марта.
01:00 Годунов. Сериал. 2-я серия
02:00 Пыльная работа. Сериал. 25-я серия
02:50 Пыльная работа. Сериал. 26-я серия
03:40 Семейный детектив. Редкое везение
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Зацепка. Сглаз. Сериал
16:00 Зацепка. Роман. Сериал
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
В программе передач «Россия 1» возможны изменения.