Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 1 марта.



00:45 Тотальный футбол

01:15 Все на Матч!

01:50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор

02:40 Человек из футбола

03:05 Новости

03:10 Несерьёзно о футболе

04:05 Зимние виды спорта. Обзор

04:55 Специальный репортаж

05:15 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Безжалостный

11:30 Все на Матч!

12:15 Новости

12:20 Офицеры. Одна судьба на двоих

14:35 Новости

14:40 Офицеры. Одна судьба на двоих

16:55 Хоккей. Плей-офф КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Барыс». Прямой эфир

19:20 Все на Матч!

19:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. «Динамо» (Москва) - «Нижний Новгород». Прямой эфир

22:00 Новости

22:05 Все на Матч!

22:30 Точная ставка

22:50 Футбол. «Мидлсбро» - «Тоттенхэм». Кубок Англии. 1/8 финала. Прямой эфир



В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.