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Программа передач Матч ТВ на сегодня 1 марта


Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 1 марта.

00:45 Тотальный футбол
01:15 Все на Матч!
01:50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
02:40 Человек из футбола
03:05 Новости
03:10 Несерьёзно о футболе
04:05 Зимние виды спорта. Обзор
04:55 Специальный репортаж
05:15 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Безжалостный
11:30 Все на Матч!
12:15 Новости
12:20 Офицеры. Одна судьба на двоих
14:35 Новости
14:40 Офицеры. Одна судьба на двоих
16:55 Хоккей. Плей-офф КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Барыс». Прямой эфир
19:20 Все на Матч!
19:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. «Динамо» (Москва) - «Нижний Новгород». Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
22:30 Точная ставка
22:50 Футбол. «Мидлсбро» - «Тоттенхэм». Кубок Англии. 1/8 финала. Прямой эфир

В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.









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