Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 1 марта.



03:20 Человек ниоткуда. Сериал. 1-я и 2-я серии

04:50 Возвращение Мухтара-2. Сериал. «Влюбленные". «Сюрприз для невесты"

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч 3. Сериал. «Группа спасения», 1-я и 2-я серии. «Дружественный обмен», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:25 Морские дьяволы. Смерч 3. Сериал. «Группа спасения», 1-я и 2-я серии. «Дружественный обмен», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Одна любовь двух братьев

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел. Сериал. «Простое дело», 2-я серия. «Взятка», 1-я и 2-я серии

23:20 Сегодня в Москве

23:40 Пёс-2. Сериал. «Алиби». «Маньяк». «Закон есть закон». «Сияние»



В программе передач НТВ возможны изменения.