Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 1 марта.
03:20 Человек ниоткуда. Сериал. 1-я и 2-я серии
04:50 Возвращение Мухтара-2. Сериал. «Влюбленные". «Сюрприз для невесты"
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч 3. Сериал. «Группа спасения», 1-я и 2-я серии. «Дружественный обмен», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:25 Морские дьяволы. Смерч 3. Сериал. «Группа спасения», 1-я и 2-я серии. «Дружественный обмен», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Одна любовь двух братьев
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел. Сериал. «Простое дело», 2-я серия. «Взятка», 1-я и 2-я серии
23:20 Сегодня в Москве
23:40 Пёс-2. Сериал. «Алиби». «Маньяк». «Закон есть закон». «Сияние»
В программе передач НТВ возможны изменения.