Телепрограмма ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 1 марта.



00:00 События. 25-й час

00:35 Петровка, 38

00:55 Политические тяжеловесы

01:40 90-е. Одесский юмор

02:20 Февральская революция: Заговор или неизбежность?

02:55 Анна-детективъ-2. 1-я серия

03:40 Анна-детективъ-2. 2-я серия

04:30 «Леонид Агутин. От своего «Я» не отказываюсь»

05:20 Мой герой. Татьяна Васильева

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Эпилепсия

08:55 Майор и магия. 27-я серия

09:45 Майор и магия. 28-я серия

10:35 Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. Смерть в облаках

13:45 Мой герой. Анатолий Карпов

14:30 События

14:55 Город новостей

15:10 Анна-детективъ-2. 3-я серия

16:00 Анна-детективъ-2. 4-я серия

16:55 Одинокие звёзды

17:50 События

18:20 Петровка, 38

18:40 Чужие грехи. 4-я серия

19:40 Чужие грехи. 5-я серия

20:45 Чужие грехи. 6-я серия

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:05 Михаил Круг. Шансонье в законе



В программе передач ТВЦ возможны изменения.