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Турнирная таблица РПЛ после 19 тура: «Зенит» остался лидером


28 февраля завершился 19-й тур чемпионата России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига.

Первую строчку в турнирной таблице сохранил питерский «Зенит», обыгравший на своем поле «Рубин». В активе команды из Санкт-Петербурга 41 очко. Второе место занимает московское «Динамо» (39 очков), на третьей строчке расположился клуб из Сочи (34).

Четвертое место занимает ЦСКА (33), пятое - «Ахмат» из Грозного (30). Идущий на шестом месте «Краснодар» (29 очков) не играл в эти выходные.

Седьмую строчку занимает «Локомотив» (28), восьмую - «Крылья Советов» (27), девятую - «Спартак» (23), десятую - «Нижний Новгород» (22), одиннадцатую - «Рубин» (22), двенадцатую - «Урал» (19).

В зоне стыковых матчей расположились тульский «Арсенал» (19) и «Ростов» (18). «Ростов» имеет игру в запасе.

В зоне вылета находятся «Уфа» (16) и «Химки» (14).









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