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Время начала «Милан» - «Интер». Где смотреть в прямом эфире матч Кубка Италии 1 марта


1 марта в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится первый полуфинальный матч Кубка Италии по футболу, в котором сыграют «Милан» и «Интер».

Во сколько начнется матч «Милан» - «Интер» 1 марта

23:00 «Милан» - «Интер»

Время начала матча - московское.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Матч будет показан в прямом эфире на «Okko Спорт».

«Милан» пять раз владел Кубком Италии (последний раз в 2003 году). «Интер» становился обладателем трофея семь раз (последний раз в 2011 году).

Ответный матч между этими командами состоится 20 апреля.









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