1 марта в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится первый полуфинальный матч Кубка Италии по футболу, в котором сыграют «Милан» и «Интер».



Во сколько начнется матч «Милан» - «Интер» 1 марта



23:00 «Милан» - «Интер»



Время начала матча - московское.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Матч будет показан в прямом эфире на «Okko Спорт».



«Милан» пять раз владел Кубком Италии (последний раз в 2003 году). «Интер» становился обладателем трофея семь раз (последний раз в 2011 году).



Ответный матч между этими командами состоится 20 апреля.