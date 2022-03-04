Время начала «Рома» - «Аталанта». Где смотреть в прямом эфире матч 28 тура чемпионата Италии

5 марта в Риме состоится матч 28-го тура чемпионата Италии по футболу сезона 2021/2022. Местная «Рома» будет принимать на своем поле «Аталанту».



Во сколько начнется матч «Рома» - «Аталанта» 5 марта



20:00 Рома – Аталанта



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Матч будет показан в прямом эфире на федеральном спортивном канале «Матч ТВ».



Расписание матчей 28-го тура чемпионата Италии по футболу



4 марта 2022, пятница



22:45 Интер – Салернитана



5 марта 2022, суббота



17:00 Удинезе – Сампдория

20:00 Рома – Аталанта

22:45 Кальяри – Лацио



6 марта 2022, воскресенье



14:30 Дженоа – Эмполи

17:00 Венеция – Сассуоло

17:00 Болонья – Торино

17:00 Фиорентина – Верона

20:00 Ювентус – Специя

22:45 Наполи – Милан



Время начала матчей - московское.



















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