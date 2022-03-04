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Время начала «Рома» - «Аталанта». Где смотреть в прямом эфире матч 28 тура чемпионата Италии


5 марта в Риме состоится матч 28-го тура чемпионата Италии по футболу сезона 2021/2022. Местная «Рома» будет принимать на своем поле «Аталанту».

Во сколько начнется матч «Рома» - «Аталанта» 5 марта

20:00 Рома – Аталанта

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Матч будет показан в прямом эфире на федеральном спортивном канале «Матч ТВ».

Расписание матчей 28-го тура чемпионата Италии по футболу

4 марта 2022, пятница

22:45 Интер – Салернитана

5 марта 2022, суббота

17:00 Удинезе – Сампдория
20:00 Рома – Аталанта
22:45 Кальяри – Лацио

6 марта 2022, воскресенье

14:30 Дженоа – Эмполи
17:00 Венеция – Сассуоло
17:00 Болонья – Торино
17:00 Фиорентина – Верона
20:00 Ювентус – Специя
22:45 Наполи – Милан

Время начала матчей - московское.









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