Время начала «Рома» - «Аталанта». Где смотреть в прямом эфире матч 28 тура чемпионата Италии

5 марта в Риме состоится матч 28-го тура чемпионата Италии по футболу сезона 2021/2022. Местная «Рома» будет принимать на своем поле «Аталанту».
Во сколько начнется матч «Рома» - «Аталанта» 5 марта
20:00 Рома – Аталанта
По какому каналу покажут матч в прямом эфире
Матч будет показан в прямом эфире на федеральном спортивном канале «Матч ТВ».
Расписание матчей 28-го тура чемпионата Италии по футболу
4 марта 2022, пятница
22:45 Интер – Салернитана
5 марта 2022, суббота
17:00 Удинезе – Сампдория
20:00 Рома – Аталанта
22:45 Кальяри – Лацио
6 марта 2022, воскресенье
14:30 Дженоа – Эмполи
17:00 Венеция – Сассуоло
17:00 Болонья – Торино
17:00 Фиорентина – Верона
20:00 Ювентус – Специя
22:45 Наполи – Милан
Время начала матчей - московское.