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Санкции против российского спорта из-за военной операции на Украине
Кубок России по футболу 2022. Расписание и результаты матчей 1/8 финала

Санкции против российского спорта из-за военной операции на Украине


Санкции в отношении России после начала военной операции на Украине коснулись и российского спорта.

Какие крупные турниры уже отменены или перенесены

- Гран-при России «Формулы-1» в Сочи.

- Финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.

- Чемпионат Европы по керлингу.

- Чемпионат мира по волейболу.

- Финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге.

- Всемирная шахматная Олимпиада.

- «ВТБ Кубок Кремля» по теннису.

Какие команды и спортсмены снялись с соревнований

- Хоккейный клуб «Йокерит» (Хельсинки).

- Хоккейный клуб «Динамо» (Рига).

- баскетбольный клуб «Калев» (Эстония).

Санкции со стороны международных федераций

- Международная федерация футбола.

- Европейский союз футбольных ассоциаций.

- Европейская федерация гандбола.

- Международная федерация хоккея.

- Международный союз конькобежцев (фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек).

- Международная федерация баскетбола.

- Международная федерация волейбола.

- Международная федерация баскетбола.

- Всемирная легкоатлетическая ассоциация.

- Международная федерация тенниса.









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