Санкции в отношении России после начала военной операции на Украине коснулись и российского спорта.



Какие крупные турниры уже отменены или перенесены



- Гран-при России «Формулы-1» в Сочи.



- Финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.



- Чемпионат Европы по керлингу.



- Чемпионат мира по волейболу.



- Финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге.



- Всемирная шахматная Олимпиада.



- «ВТБ Кубок Кремля» по теннису.



Какие команды и спортсмены снялись с соревнований



- Хоккейный клуб «Йокерит» (Хельсинки).



- Хоккейный клуб «Динамо» (Рига).



- баскетбольный клуб «Калев» (Эстония).



Санкции со стороны международных федераций



- Международная федерация футбола.



- Европейский союз футбольных ассоциаций.



- Европейская федерация гандбола.



- Международная федерация хоккея.



- Международный союз конькобежцев (фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек).



- Международная федерация баскетбола.



- Международная федерация волейбола.



- Международная федерация баскетбола.



- Всемирная легкоатлетическая ассоциация.



- Международная федерация тенниса.