Санкции в отношении России после начала военной операции на Украине коснулись и российского спорта.
Какие крупные турниры уже отменены или перенесены
- Гран-при России «Формулы-1» в Сочи.
- Финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.
- Чемпионат Европы по керлингу.
- Чемпионат мира по волейболу.
- Финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге.
- Всемирная шахматная Олимпиада.
- «ВТБ Кубок Кремля» по теннису.
Какие команды и спортсмены снялись с соревнований
- Хоккейный клуб «Йокерит» (Хельсинки).
- Хоккейный клуб «Динамо» (Рига).
- баскетбольный клуб «Калев» (Эстония).
Санкции со стороны международных федераций
- Международная федерация футбола.
- Европейский союз футбольных ассоциаций.
- Европейская федерация гандбола.
- Международная федерация хоккея.
- Международный союз конькобежцев (фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек).
- Международная федерация баскетбола.
- Международная федерация волейбола.
- Международная федерация баскетбола.
- Всемирная легкоатлетическая ассоциация.
- Международная федерация тенниса.