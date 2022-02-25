Военная операция на Украине. Последние новости о санкциях в отношении российского спорта

Санкции в отношении России после начала военной операции на Украине коснулись и российского спорта.



Хроника санкций



25 февраля 2022



- Гран-при России «Формулы-1» в Сочи отменен.



- FIS отменила проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.



- «Спартак» сыграет домашний матч Лиги Европы на нейтральном стадионе.



- Международная федерация керлинга приняла решение перенести из России чемпионат Европы 2022 года.



- Финал Лиги чемпионов УЕФА перенесли из Санкт-Петербурга в Париж.



- хоккейный клуб «Йокерит» отказался продолжать участие в плей-офф Кубка Гагарина.



- «Единую лигу ВТБ» покинул эстонский баскетбольный клуб «Калев».



- Всемирная шахматная Олимпиада отменена решением FIDE.



27 февраля 2022



- Рижское «Динамо» прекращает выступления в КХЛ.



- ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России. «Домашние» матчи будут проводится на нейтральной территории без зрителей.



28 февраля 2022



- ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в междунарожных соревнованиях. «Спартак» не сыграет в 1/8 Лиги Европы.



- Европейская федерация гандбола отстранила российские клубы от участия во всех турнирах.



- Международная федерация хоккея отстранила сборную России от участия в международных матчах.



1 марта 2022



- Международный союз конькобежцев (фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек) запретил российским спортсменам участвовать под своей эгидой.



- Чемпионат мира по волейболу не состоится в России в 2022 году.



















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