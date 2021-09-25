«Динамо» Минск - СКА. 3-й матч серии плей-офф КХЛ

Питерский СКА в 1/8 финала плей-офф КХЛ 2022 года встречается с минским «Динамо».



Расписание и результаты матчей серии СКА - «Динамо» Минск



Счет в серии: 2-0



02.03.2022 19:30 СКА - Динамо Мн - 8:3

04.03.2022 19:30 СКА - Динамо Мн - 3:1

06.03.2022 17:10 Динамо Мн - СКА

08.03.2022 17:10 Динамо Мн - СКА

10.03.2022 СКА - Динамо Мн

12.03.2022 Динамо Мн - СКА

14.03.2022 СКА - Динамо Мн



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Второй матч серии в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале KHL.



Личные встречи между командами в «регулярке» 2021/2022



25.09.2021 Динамо Мн - СКА - 1:2 ОТ

01.12.2021 СКА - Динамо Мн - 2:1



СКА возглавил Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата (68 очков), минское «Динамо» завершило сезон на восьмом месте (54 очка).