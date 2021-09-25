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«Динамо» Минск - СКА. 3-й матч серии плей-офф КХЛ


Питерский СКА в 1/8 финала плей-офф КХЛ 2022 года встречается с минским «Динамо».

Расписание и результаты матчей серии СКА - «Динамо» Минск

Счет в серии: 2-0

02.03.2022 19:30 СКА - Динамо Мн - 8:3
04.03.2022 19:30 СКА - Динамо Мн - 3:1
06.03.2022 17:10 Динамо Мн - СКА
08.03.2022 17:10 Динамо Мн - СКА
10.03.2022 СКА - Динамо Мн
12.03.2022 Динамо Мн - СКА
14.03.2022 СКА - Динамо Мн

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Второй матч серии в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале KHL.

Личные встречи между командами в «регулярке» 2021/2022

25.09.2021 Динамо Мн - СКА - 1:2 ОТ
01.12.2021 СКА - Динамо Мн - 2:1

СКА возглавил Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата (68 очков), минское «Динамо» завершило сезон на восьмом месте (54 очка).









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