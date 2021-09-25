СКА - «Динамо» Минск. Результаты всех матчей серии плей-офф КХЛ

Питерский СКА в 1/8 финала плей-офф КХЛ 2022 года встречался с минским «Динамо».



Результаты матчей серии СКА - «Динамо» Минск



Счет в серии: 4-0



02.03.2022 19:30 СКА - Динамо Мн - 8:3

04.03.2022 19:30 СКА - Динамо Мн - 3:1

06.03.2022 17:10 Динамо Мн - СКА - 2:3

08.03.2022 17:10 Динамо Мн - СКА - 3:4



СКА вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ



Личные встречи между командами в «регулярке» 2021/2022



25.09.2021 Динамо Мн - СКА - 1:2 ОТ

01.12.2021 СКА - Динамо Мн - 2:1



СКА возглавил Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата (68 очков), минское «Динамо» завершило сезон на восьмом месте (54 очка).