Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ Другие




СКА - «Динамо» Минск. Результаты всех матчей серии плей-офф КХЛ


Питерский СКА в 1/8 финала плей-офф КХЛ 2022 года встречался с минским «Динамо».

Результаты матчей серии СКА - «Динамо» Минск

Счет в серии: 4-0

02.03.2022 19:30 СКА - Динамо Мн - 8:3
04.03.2022 19:30 СКА - Динамо Мн - 3:1
06.03.2022 17:10 Динамо Мн - СКА - 2:3
08.03.2022 17:10 Динамо Мн - СКА - 3:4

СКА вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ

Личные встречи между командами в «регулярке» 2021/2022

25.09.2021 Динамо Мн - СКА - 1:2 ОТ
01.12.2021 СКА - Динамо Мн - 2:1

СКА возглавил Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата (68 очков), минское «Динамо» завершило сезон на восьмом месте (54 очка).









  • «Авангард» - «Ак Барс». 8 марта 2022. 4-й матч серии плей-офф КХЛ
  • «Трактор» - «Нефтехимик». Результаты всех матчей серии плей-офф КХЛ
  • «Барыс» - «Металлург». 4-й матч серии плей-офф КХЛ 7 марта 2022
  • КХЛ-2021/2022. Расписание матчей, результаты
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Плей-офф КХЛ 2022 - Кубок Гагарина 2022. Расписание матчей

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют 16 лучших команд регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Лига чемпионов по футболу 8 марта 2022. Расписание и результаты матчей плей-офф

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига состоялись 19 туров. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?









    Гороскоп на 9 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    НХЛ. «Калгари» - «Вашингтон». Расписание и результаты матчей 9 марта 2022 года
    Программа передач ТВЦ на 9 марта 2022 года
    Программа передач канала Карусель на 9 марта 2022 года
    Программа передач Первого канала на 9 марта 2022 года
    Программа передач ТНТ на 9 марта 2022 года
    Программа передач Матч ТВ на 9 марта 2022 года
    Программа передач СТС на 9 марта 2022 года
    Программа передач канала Звезда на 9 марта 2022 года
    Программа передач НТВ на 9 марта 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru