Телепрограмма канала «Россия 1» на сегодня. Расписание переда на телеканале 2 марта.



00:00 Годунов. Сериал. 3-я серия

01:00 Годунов. Сериал. 4-я серия

02:00 Пыльная работа. Сериал. 27-я серия

02:50 Пыльная работа. Сериал. 28-я серия

03:40 Семейный детектив. Сериал. Роковое увлечение

05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Зацепка. Взрыв. Сериал

16:00 Зацепка. Воровка. Сериал

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым



В программе передач «Россия 1» возможны изменения.