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Программа передач Россия 1 на сегодня 2 марта


Телепрограмма канала «Россия 1» на сегодня. Расписание переда на телеканале 2 марта.

00:00 Годунов. Сериал. 3-я серия
01:00 Годунов. Сериал. 4-я серия
02:00 Пыльная работа. Сериал. 27-я серия
02:50 Пыльная работа. Сериал. 28-я серия
03:40 Семейный детектив. Сериал. Роковое увлечение
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Зацепка. Взрыв. Сериал
16:00 Зацепка. Воровка. Сериал
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

В программе передач «Россия 1» возможны изменения.









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