Телепрограмма ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 2 марта.



00:00 События. 25-й час

00:35 Петровка, 38

00:55 Побег. Сквозь железный занавес

01:35 По следу оборотня

02:15 Февральская революция: Заговор или неизбежность?

03:00 Анна-детективъ-2. 3-я серия

03:40 Анна-детективъ-2. 4-я серия

04:25 Жанна Прохоренко. Баллада о любви

05:20 Мой герой. Анатолий Карпов

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Сердечные катастрофы

08:55 Майор и магия. 29-я серия

09:45 Майор и магия. 30-я серия

10:35 «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда»

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. Желтые ирисы

12:45 Пуаро Агаты Кристи. Дело о пропавшем завещании

13:45 Мой герой. Вера Сторожева

14:30 События

14:55 Город новостей

15:10 Анна-детективъ-2. 5-я серия

16:00 Анна-детективъ-2. 6-я серия

16:55 Бес в ребро

17:50 События

18:20 Петровка, 38

18:40 Чужие грехи. 7-я серия

19:40 Чужие грехи. 8-я серия

20:45 Чужие грехи. 9-я серия

22:00 События

22:35 Хватит слухов!

23:05 Политические убийства



В программе передач ТВЦ возможны изменения.