Телепрограмма ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 2 марта.
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38
00:55 Побег. Сквозь железный занавес
01:35 По следу оборотня
02:15 Февральская революция: Заговор или неизбежность?
03:00 Анна-детективъ-2. 3-я серия
03:40 Анна-детективъ-2. 4-я серия
04:25 Жанна Прохоренко. Баллада о любви
05:20 Мой герой. Анатолий Карпов
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Сердечные катастрофы
08:55 Майор и магия. 29-я серия
09:45 Майор и магия. 30-я серия
10:35 «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда»
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. Желтые ирисы
12:45 Пуаро Агаты Кристи. Дело о пропавшем завещании
13:45 Мой герой. Вера Сторожева
14:30 События
14:55 Город новостей
15:10 Анна-детективъ-2. 5-я серия
16:00 Анна-детективъ-2. 6-я серия
16:55 Бес в ребро
17:50 События
18:20 Петровка, 38
18:40 Чужие грехи. 7-я серия
19:40 Чужие грехи. 8-я серия
20:45 Чужие грехи. 9-я серия
22:00 События
22:35 Хватит слухов!
23:05 Политические убийства
В программе передач ТВЦ возможны изменения.