Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 2 марта.



03:30 Человек ниоткуда. 3-я и 4-я серии

04:50 Возвращение Мухтара-2. «Без тормозов». «Маска с сюрпризом»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Камикадзе», 1-я и 2-я серии. «Командировка на тот свет», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Камикадзе», 1-я и 2-я серии. «Командировка на тот свет», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Дети трёх жен

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел. «Праздник», 1-я и 2-я серии. «Зверь», 1-я серия

23:20 Сегодня в Москве

23:40 Пёс-2. «Киллер для киллера«, «Мститель», «Последний конвой», «Плохая примета»



В программе передач НТВ возможны изменения.