Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 2 марта.
03:30 Человек ниоткуда. 3-я и 4-я серии
04:50 Возвращение Мухтара-2. «Без тормозов». «Маска с сюрпризом»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Камикадзе», 1-я и 2-я серии. «Командировка на тот свет», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Камикадзе», 1-я и 2-я серии. «Командировка на тот свет», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Дети трёх жен
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел. «Праздник», 1-я и 2-я серии. «Зверь», 1-я серия
23:20 Сегодня в Москве
23:40 Пёс-2. «Киллер для киллера«, «Мститель», «Последний конвой», «Плохая примета»
В программе передач НТВ возможны изменения.