Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 2 марта.
00:55 Все на Матч!
01:35 Кубок Англии по футболу. 1/8 финала. «Питерборо» - «Манчестер Сити»
03:30 Новости
03:35 Несерьёзно о футболе
04:35 Правила игры
05:00 Голевая неделя РФ
05:30 Одержимые. Александр Шлеменко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 Смешанные единоборства. UFC
10:15 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - М. Браун
11:05 Все на Матч!
11:55 В былые времена
14:20 Профессиональный бокс. Т. Цзю - Д. Хоган
15:10 Новости
15:15 Все на Матч!
15:55 Кубок России по футболу. 1/8 финала. «Алания-Владикавказ» - «Арсенал» (Тула). Прямой эфир
17:55 Кубок России по футболу. 1/8 финала. «Сочи» - ЦСКА. Прямой эфир
19:55 Кубок России по футболу. 1/8 финала. «Спартак» (Москва) - «Кубань» (Краснодар). Прямой эфир
22:00 Новости
22:10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Лутон» - «Челси». Прямой эфир
В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.