Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 2 марта.



00:55 Все на Матч!

01:35 Кубок Англии по футболу. 1/8 финала. «Питерборо» - «Манчестер Сити»

03:30 Новости

03:35 Несерьёзно о футболе

04:35 Правила игры

05:00 Голевая неделя РФ

05:30 Одержимые. Александр Шлеменко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:25 Смешанные единоборства. UFC

10:15 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - М. Браун

11:05 Все на Матч!

11:55 В былые времена

14:20 Профессиональный бокс. Т. Цзю - Д. Хоган

15:10 Новости

15:15 Все на Матч!

15:55 Кубок России по футболу. 1/8 финала. «Алания-Владикавказ» - «Арсенал» (Тула). Прямой эфир

17:55 Кубок России по футболу. 1/8 финала. «Сочи» - ЦСКА. Прямой эфир

19:55 Кубок России по футболу. 1/8 финала. «Спартак» (Москва) - «Кубань» (Краснодар). Прямой эфир

22:00 Новости

22:10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Лутон» - «Челси». Прямой эфир



В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.