Телепрограмма СТС на сегодня. Расписание программ на телеканале 2 марта.
00:05 Остров фантазий
02:10 Сквозные ранения
03:40 Воронины
03:40 Воронины
05:15 6 кадров
05:35 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Три кота
06:15 Шрэк. Страшилки
06:40 Монстры против овощей
07:00 Том и Джерри
08:25 Сеня-Федя. Сезон 5. 14-я серия
09:00 Сеня-Федя. Сезон 5. 15-я серия
09:20 Дылды
13:00 Полный блэкаут
14:35 Пассажиры
16:55 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 Первому игроку приготовиться
22:45 Пиксели
В программе передач СТС возможны изменения.