Телепрограмма СТС на сегодня. Расписание программ на телеканале 2 марта.



00:05 Остров фантазий

02:10 Сквозные ранения

03:40 Воронины

03:40 Воронины

05:15 6 кадров

05:35 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Три кота

06:15 Шрэк. Страшилки

06:40 Монстры против овощей

07:00 Том и Джерри

08:25 Сеня-Федя. Сезон 5. 14-я серия

09:00 Сеня-Федя. Сезон 5. 15-я серия

09:20 Дылды

13:00 Полный блэкаут

14:35 Пассажиры

16:55 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 Первому игроку приготовиться

22:45 Пиксели



В программе передач СТС возможны изменения.