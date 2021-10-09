«Динамо» Москва - «Северсталь». 1-й матч серии плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» в 1/8 финала плей-офф КХЛ 2022 года встретится с череповецкой «Северсталью».
Расписание и результаты матчей серии «Динамо» Москва - «Северсталь»
02.03.2022 19:30 Динамо М - Северсталь
04.03.2022 19:30 Динамо М - Северсталь
06.03.2022 17:00 Северсталь - Динамо М
08.03.2022 17:00 Северсталь - Динамо М
10.03.2022 Динамо М - Северсталь
12.03.2022 Северсталь - Динамо М
14.03.2022 Динамо М - Северсталь
Время начала матчей - московское.
По какому каналу покажут матч в прямом эфире
В прямом эфире первый матч серии покажет телеканал KHL. В записи игру покажут телеканалы KHL и KHL Prime.
Очные поединки между командами в регулярном чемпионате
09.10.2021 Динамо М - Северсталь - 3:2
30.12.2021 Северсталь - Динамо М - 4:2
«Динамо» и «Северсталь» заняли по итогам регулярного сезона 4-е и 5-е места, соответственно. В активе москвичей 64 набранных очка, у череповчан - 63.