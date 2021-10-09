«Северсталь» - «Динамо» Москва. 3-й матч серии плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» в 1/8 финала плей-офф КХЛ 2022 года встречается с череповецкой «Северсталью».



Расписание и результаты матчей серии «Динамо» Москва - «Северсталь»



Счет в серии: 0-2



02.03.2022 19:30 Динамо М - Северсталь - 3:6

04.03.2022 19:30 Динамо М - Северсталь - 3:4

06.03.2022 17:00 Северсталь - Динамо М

08.03.2022 17:00 Северсталь - Динамо М

10.03.2022 Динамо М - Северсталь

12.03.2022 Северсталь - Динамо М

14.03.2022 Динамо М - Северсталь



Время начала матчей - московское.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



В прямом эфире второй матч серии покажет телеканал KHL Prime.



Очные поединки между командами в регулярном чемпионате



09.10.2021 Динамо М - Северсталь - 3:2

30.12.2021 Северсталь - Динамо М - 4:2



«Динамо» и «Северсталь» заняли по итогам регулярного сезона 4-е и 5-е места, соответственно. В активе москвичей 64 набранных очка, у череповчан - 63.