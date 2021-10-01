«Салават Юлаев» - «Сибирь». Результаты всех матчей серии плей-офф КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» в 1/8 финала Кубка Гагарина 2022 года встречался с новосибирской «Сибирью».



Результаты матчей серии «Салават Юлаев» - «Сибирь»



Счет в серии: 4-1



02.03.2022 17:00 Салават Юлаев - Сибирь - 2:1

04.03.2022 17:00 Салават Юлаев - Сибирь - 4:2

06.03.2022 13:30 Сибирь - Салават Юлаев - 2:1 3ОТ

08.03.2022 13:30 Сибирь - Салават Юлаев - 3:6

10.03.2022 17:00 Салават Юлаев - Сибирь - 3:2



«Салават Юлаев» вышел в следующий раунд плей-офф.



Личные встречи между командами в «регулярке» 2021/2022



01.10.2021 Салават Юлаев - Сибирь - 1:3

27.12.2021 Сибирь - Салават Юлаев - 3:2 ОТ



«Салават Юлаев» набрал 62 очка и финишировал на третьем месте в регулярном чемпионате. «Сибирь» заняла шестое место

в «регулярке» (57 очков).