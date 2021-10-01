«Сибирь» - «Салават Юлаев». 3-й матч серии плей-офф КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» в 1/8 финала Кубка Гагарина 2022 года встречается с новосибирской «Сибирью».



Расписание и результаты матчей серии «Салават Юлаев» - «Сибирь»



Счет в серии: 2-0



02.03.2022 17:00 Салават Юлаев - Сибирь - 2:1

04.03.2022 17:00 Салават Юлаев - Сибирь - 4:2

06.03.2022 13:30 Сибирь - Салават Юлаев

08.03.2022 13:30 Сибирь - Салават Юлаев

10.03.2022 Салават Юлаев - Сибирь

12.03.2022 Сибирь - Салават Юлаев

14.03.2022 Салават Юлаев - Сибирь



Время начала матчей - московское.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Второй матч серии между командами в прямом эфире будут транслировать телеканалы Матч ТВ, KHL и KHL Prime.



Личные встречи между командами в «регулярке» 2021/2022



01.10.2021 Салават Юлаев - Сибирь - 1:3

27.12.2021 Сибирь - Салават Юлаев - 3:2 ОТ



«Салават Юлаев» набрал 62 очка и финишировал на третьем месте в регулярном чемпионате. «Сибирь» заняла шестое место

в «регулярке» (57 очков).