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«Сибирь» - «Салават Юлаев». 8 марта 2022. 4-й матч серии плей-офф КХЛ


Уфимский «Салават Юлаев» в 1/8 финала Кубка Гагарина 2022 года встречается с новосибирской «Сибирью».

Расписание и результаты матчей серии «Салават Юлаев» - «Сибирь»

Счет в серии: 2-1

02.03.2022 17:00 Салават Юлаев - Сибирь - 2:1
04.03.2022 17:00 Салават Юлаев - Сибирь - 4:2
06.03.2022 13:30 Сибирь - Салават Юлаев - 2:1 3ОТ
08.03.2022 13:30 Сибирь - Салават Юлаев
10.03.2022 Салават Юлаев - Сибирь
12.03.2022 Сибирь - Салават Юлаев
14.03.2022 Салават Юлаев - Сибирь

Время начала матчей - московское.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Четвертый матч серии между командами в прямом эфире будут транслировать телеканалы Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

Личные встречи между командами в «регулярке» 2021/2022

01.10.2021 Салават Юлаев - Сибирь - 1:3
27.12.2021 Сибирь - Салават Юлаев - 3:2 ОТ

«Салават Юлаев» набрал 62 очка и финишировал на третьем месте в регулярном чемпионате. «Сибирь» заняла шестое место 
в «регулярке» (57 очков).









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