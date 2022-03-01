Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ Другие








Программа передач ТНТ на сегодня 2 марта
ЦСКА - «Локомотив». 1-й матч серии плей-офф КХЛ
Программа передач СТС на сегодня 2 марта
Программа передач Матч ТВ на сегодня 2 марта
Программа передач НТВ на сегодня 2 марта
Программа передач ТВЦ на сегодня 2 марта
Программа передач Россия 1 на сегодня 2 марта
Программа передач Первого канала на сегодня 2 марта
Санкции против российского спорта из-за военной операции на Украине
Кубок России по футболу 2022. Расписание и результаты матчей 1/8 финала

Кубок России по футболу 2022. Расписание и результаты матчей 1/8 финала


С 1 по 3 марта состоятся матчи 1/8 финала Кубка России по футболу. Центральный матч этой стадии пройдет в Сочи, где местный клуб «Сочи» будет принимать ЦСКА.

Расписание и результаты матчей 1/8 финала Кубка России

1 марта 2022, вторник

20:00 «Динамо» - «Нижний Новгород» - 3:0

2 марта 2022, среда

16:00 «Алания» - «Арсенал» (Матч ТВ)
18:00 «Сочи» - ЦСКА (Матч ТВ)
20:00 «Спартак» - «Кубань» (Матч ТВ)

3 марта 2022, четверг

18:15 «Локомотив» - «Енисей» (Матч ТВ)
19:00 «Рубин» - «Ротор»
20:00 «Балтика» - «Чайка»
20:15 «Зенит» - КАМАЗ (Матч ТВ)

Время начала матчей - московское.

По какому каналу покажут матчи в прямом эфире

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире шесть из восьми матчей Кубка России по футболу.









  • СКА - «Динамо» Минск. Расписание, где смотреть 1-й матч серии плей-офф КХЛ
  • Время начала «Милан» - «Интер». Где смотреть в прямом эфире матч Кубка Итал ...
  • «Металлург» - «Барыс». 1-й матч серии плей-офф КХЛ
  • Расписание матчей РПЛ 26-28 февраля
  • Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты всех матчей
    •








    Плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина 2022). Расписание матчей и результаты

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    Лучшие команды регулярного чемпионата КХЛ сезона 2021/2022 станут участниками 14-го розыгрыша Кубка Гагарина.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты всех матчей

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Кубок мира по лыжным гонкам 2021/2022. Расписание этапов

    Лыжные гонки. Кубок мира 2021 2022

    Кубок мира по лыжным гонкам в сезоне 2021/2022 начнется этапом в финском горнолыжном курорте Рука 26 ноября 2021 года и завершится 20 марта 2022 года в Тюмени.

    Олимпиада 2022. Медальный зачет. Сколько наград и какое место у России

    Олимпиада в Пекине. Медальный зачет - итог

    Всего на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине были разыграны 109 комплектов медалей. Сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.





    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru