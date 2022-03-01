Кубок России по футболу 2022. Расписание и результаты матчей 1/8 финала

С 1 по 3 марта состоятся матчи 1/8 финала Кубка России по футболу. Центральный матч этой стадии пройдет в Сочи, где местный клуб «Сочи» будет принимать ЦСКА.
Расписание и результаты матчей 1/8 финала Кубка России
1 марта 2022, вторник
20:00 «Динамо» - «Нижний Новгород» - 3:0
2 марта 2022, среда
16:00 «Алания» - «Арсенал» (Матч ТВ)
18:00 «Сочи» - ЦСКА (Матч ТВ)
20:00 «Спартак» - «Кубань» (Матч ТВ)
3 марта 2022, четверг
18:15 «Локомотив» - «Енисей» (Матч ТВ)
19:00 «Рубин» - «Ротор»
20:00 «Балтика» - «Чайка»
20:15 «Зенит» - КАМАЗ (Матч ТВ)
Время начала матчей - московское.
По какому каналу покажут матчи в прямом эфире
Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире шесть из восьми матчей Кубка России по футболу.