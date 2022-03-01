Кубок России по футболу 2022. Расписание и результаты матчей 1/8 финала

С 1 по 3 марта состоятся матчи 1/8 финала Кубка России по футболу. Центральный матч этой стадии пройдет в Сочи, где местный клуб «Сочи» будет принимать ЦСКА.



Расписание и результаты матчей 1/8 финала Кубка России



1 марта 2022, вторник



20:00 «Динамо» - «Нижний Новгород» - 3:0



2 марта 2022, среда



16:00 «Алания» - «Арсенал» (Матч ТВ)

18:00 «Сочи» - ЦСКА (Матч ТВ)

20:00 «Спартак» - «Кубань» (Матч ТВ)



3 марта 2022, четверг



18:15 «Локомотив» - «Енисей» (Матч ТВ)

19:00 «Рубин» - «Ротор»

20:00 «Балтика» - «Чайка»

20:15 «Зенит» - КАМАЗ (Матч ТВ)



Время начала матчей - московское.



По какому каналу покажут матчи в прямом эфире



Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире шесть из восьми матчей Кубка России по футболу.