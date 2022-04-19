Кубок России по футболу 2022. ЦСКА - «Спартак». Расписание трансляций и результаты матчей 1/4 финала

С 19 по 20 апреля состоятся матчи 1/4 финала Кубка России по футболу. Центральный матч четвертьфинальной стадии пройдет в Москве, где ЦСКА встретится со «Спартаком».



Расписание трансляций и результаты матчей 1/4 финала Кубка России



19.04 20:00 «Балтика» (Калининград) - «Динамо» (Москва)



20.04 14:30 «Енисей» (Красноярск) - «Рубин» (Казань)



20.04 17:00 «Алания» (Владикавказ) - «Зенит» (Санкт-Петербург)



20.04 19:30 ЦСКА (Москва) - «Спартак» (Москва)



По какому каналу покажут матчи Кубка России в прямом эфире



Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире все четвертьфинальные матчи Кубка России по футболу.

