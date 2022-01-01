Кубок России по футболу 2022. Финал. «Динамо» - «Спартак». 29 мая

29 мая состоится финальный матч Кубка России по футболу. В решающем поединке встретятся московское «Динамо» и «Спартак».



1/4 финала



19.04 «Балтика» (Калининград) - «Динамо» (Москва) - 1:1 (4:5 пен.)



20.04 «Енисей» (Красноярск) - «Рубин» (Казань) - 3:1



20.04 «Алания» (Владикавказ) - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 2:2 (6:5 пен.)



20.04 ЦСКА (Москва) - «Спартак» (Москва) - 0:1



1/2 финала





10.05 16:30 «Динамо» - «Алания» - 3:0



11.05 19:30 «Спартак» - «Енисей» - 3:0



Финал Кубка России по футболу



29.05 «Динамо» - «Спартак»



По какому каналу покажут финал Кубка России в прямом эфире



Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире финальный матч Кубка России по футболу.

