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Кубок России по футболу 2022. Финал. «Спартак» - «Динамо». 29 мая


29 мая состоится финальный матч Кубка России по футболу. В решающем поединке встретятся московское «Динамо» и «Спартак».

1/4 финала

19.04 «Балтика» (Калининград) - «Динамо» (Москва) - 1:1 (4:5 пен.)

20.04 «Енисей» (Красноярск) - «Рубин» (Казань) - 3:1

20.04 «Алания» (Владикавказ) - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 2:2 (6:5 пен.)

20.04 ЦСКА (Москва) - «Спартак» (Москва) - 0:1

1/2 финала

10.05 16:30 «Динамо» - «Алания» - 3:0

11.05 19:30 «Спартак» - «Енисей» - 3:0

Финал Кубка России по футболу 2022

29.05 17:00 «Спартак» - «Динамо»


По какому каналу покажут финал Кубка России в прямом эфире

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире финальный матч Кубка России по футболу.









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