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Кубок России по футболу 2022. Расписание 1/2 финала


10 по 11 мая состоятся матчи 1/2 финала Кубка России по футболу. Московское «Динамо» проведет матч дома с «Аланией», а «Спартак» сыграет с красноярским «Енисеем».

1/4 финала

19.04 «Балтика» (Калининград) - «Динамо» (Москва) - 1:1 (4:5 пен.)

20.04 «Енисей» (Красноярск) - «Рубин» (Казань) - 3:1

20.04 «Алания» (Владикавказ) - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 2:2 (6:5 пен.)

20.04 ЦСКА (Москва) - «Спартак» (Москва) - 0:1

Расписание матчей 1/2 финала Кубка России

10.05 16:30 «Динамо» - «Алания»

11.05 19:30 «Спартак» - «Енисей»


По какому каналу покажут матчи Кубка России в прямом эфире

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире оба полуфинальных матча Кубка России по футболу.









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