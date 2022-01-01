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Кубок России по футболу 2022. Расписание трансляций матчей 1/4 финала


С 19 по 20 апреля состоятся матчи 1/4 финала Кубка России по футболу. Центральный матч четвертьфинальной стадии пройдет в Москве, где ЦСКА встретится со «Спартаком».

Расписание трансляций и результаты матчей 1/4 финала Кубка России

19.04 20:00 «Балтика» (Калининград) - «Динамо» (Москва) - 1:1 (4:5 пен.)

20.04 14:30 «Енисей» (Красноярск) - «Рубин» (Казань)

20.04 17:00 «Алания» (Владикавказ) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

20.04 19:30 ЦСКА (Москва) - «Спартак» (Москва)

Жеребьевка 1/2 финала состоится 21 апреля в 20:55 по московскому времени.

По какому каналу покажут матчи Кубка России в прямом эфире

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире все четвертьфинальные матчи Кубка России по футболу.









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