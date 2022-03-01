Кубок России по футболу 2022. Результаты 1/8 финала, жеребьевка

С 1 по 3 марта состоятся матчи 1/8 финала Кубка России по футболу. Центральный матч этой стадии прошел в Сочи, где местный клуб «Сочи» принимал ЦСКА.
Результаты матчей 1/8 финала Кубка России
1 марта 2022, вторник
20:00 «Динамо» - «Нижний Новгород» - 3:0
2 марта 2022, среда
16:00 «Алания» - «Арсенал» - 1:0
18:00 «Сочи» - ЦСКА - 1:2
20:00 «Спартак» - «Кубань» - 6:1
3 марта 2022, четверг
18:15 «Локомотив» - «Енисей» - 0:4
19:00 «Рубин» - «Ротор» - 2:1
20:00 «Балтика» - «Чайка» - 3:0
20:15 «Зенит» - КАМАЗ - 6:0
Время начала матчей - московское.
По какому каналу покажут матчи Кубка России в прямом эфире
Федеральный канал «Матч ТВ» показал в прямом эфире шесть из восьми матчей Кубка России по футболу.
Когда состоится жеребьевка 1/4 финала
Жеребьевка четвертьфинальных матчей состоится 4 марта в 18:10 и будет показана на телеканале «Матч ТВ».