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Кубок России по футболу 2022. Результаты 1/8 финала, жеребьевка


С 1 по 3 марта состоятся матчи 1/8 финала Кубка России по футболу. Центральный матч этой стадии прошел в Сочи, где местный клуб «Сочи» принимал ЦСКА.

Результаты матчей 1/8 финала Кубка России

1 марта 2022, вторник

20:00 «Динамо» - «Нижний Новгород» - 3:0

2 марта 2022, среда

16:00 «Алания» - «Арсенал» - 1:0
18:00 «Сочи» - ЦСКА - 1:2
20:00 «Спартак» - «Кубань» - 6:1

3 марта 2022, четверг

18:15 «Локомотив» - «Енисей» - 0:4
19:00 «Рубин» - «Ротор» - 2:1
20:00 «Балтика» - «Чайка» - 3:0
20:15 «Зенит» - КАМАЗ - 6:0

Время начала матчей - московское.

По какому каналу покажут матчи Кубка России в прямом эфире

Федеральный канал «Матч ТВ» показал в прямом эфире шесть из восьми матчей Кубка России по футболу.

Когда состоится жеребьевка 1/4 финала

Жеребьевка четвертьфинальных матчей состоится 4 марта в 18:10 и будет показана на телеканале «Матч ТВ».









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