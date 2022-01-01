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Кубок России по футболу 2022. Результаты жеребьевки 1/2 финала


С 19 по 20 апреля состоялись матчи 1/4 финала Кубка России по футболу. Центральный матч четвертьфинальной стадии прошел в Москве, где ЦСКА встретился со «Спартаком».

1/4 финала

19.04 «Балтика» (Калининград) - «Динамо» (Москва) - 1:1 (4:5 пен.)

20.04 «Енисей» (Красноярск) - «Рубин» (Казань) - 3:1

20.04 «Алания» (Владикавказ) - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 2:2 (6:5 пен.)

20.04 ЦСКА (Москва) - «Спартак» (Москва) - 0:1

Результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка России

11.05 «Динамо» - «Алания»

11.05 «Спартак» - «Енисей»


По какому каналу покажут матчи Кубка России в прямом эфире

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в прямом оба полуфинальных матча Кубка России по футболу.









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