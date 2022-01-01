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Кубок России по футболу 2022. Результаты жеребьевки 1/4 финала


С 19 по 21 апреля состоятся матчи 1/4 финала Кубка России по футболу. Центральный матч этой стадии пройдет в Москве, где ЦСКА встретится со «Спартаком».

Результаты жеребьевки матчей 1/4 финала Кубка России

ЦСКА (Москва) - «Спартак» (Москва)

«Алания» (Владикавказ) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

«Енисей» (Красноярск) - «Рубин» (Казань)

«Балтика» (Калининград) - «Динамо» (Москва)

По какому каналу покажут матчи Кубка России в прямом эфире

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире все четвертьфинальные матчи Кубка России по футболу.









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